Dopo il 2-2 incassato contro l'Albania, è Mario Pasalic il giocatore croato incaricato di commentare il risultato ottenuto: "Purtroppo abbiamo perso questi due punti. La partita non è iniziata bene come volevamo, siamo andati subito sotto. Poi all'intervallo abbiamo fatto qualche cambio e il secondo tempo è andato bene, abbiamo ribaltato la partita. Poi bisogna fare anche i complimenti all'Albania che non si è fermata e ha cercato di fare gol. Peccato per noi che sul 2-1 non l'abbiamo chiusa, c'erano tutte le possibilità di farlo. Purtroppo dobbiamo accettare questo pareggio e guardare all'ultima partita perché con l'Italia abbiamo ancora chance" ha detto a Sky l'atalantino.

È successo anche contro la Spagna. Cosa accade nell'approccio alla gara?

"Non lo so, la verità è che non so dire una cosa precisa di quale possa essere il problema. Abbiamo iniziato male come ho detto prima, e dobbiamo cercare già con l'Italia di entrare con testa e mentalità giusta dall'inizio".

Sull'Italia:

"Ne conosco tanti, giocano quasi tutti in Serie A. Sono lì da anni, quindi li conosco molto bene. Adesso dobbiamo analizzare bene prima questa partita, abbiamo quattro-cinque giorni per analizzare bene poi l'Italia. Sono sicuramente una squadra ben organizzata con giocatori forti anche individualmente oltre che essere costruiti bene, ma vediamo. Loro domani devono giocare anche con la Spagna, vediamo quali sono i loro difetti e vediamo dove potergli fare male".