Konami ha annunciato oggi l’edizione 2023 dell’eFootball Championship Pro, che vedrà il ritorno di Milan e Inter per la prima volta dal passaggio da PES a eFootball. I club coinvolti nel torneo per professionisti che comincerà il prossimo 11 febbraio saranno otto e si daranno battaglia per strappare il titolo ai campioni in carica del Monaco, trionfatori nel 2022. Oltre a Milan e Inter, gli altri partecipanti sono Barcellona, Manchester United, Bayern Monaco, Arsenal, oltre appunto ai campioni in carica monegaschi.