Luís Graciani, agente di Didier Dawson, stellina del Plaza Amador sul taccuino dell’Inter, commenta così le voci sul suo assistito: “Ha debuttato a 15 anni nella prima divisione di Panama. A 16 anni è andato poi in Colombia, al Deportivo Calì. Io di recente sono stato in Italia per incontrare alcuni club. Sappiamo che l’Inter, un club di una portata enorme, lo sta seguendo. E deciderà quindi se fare un’offerta per portarlo in Italia. Ovviamente sarebbe logico se iniziasse nello giovanili”.

