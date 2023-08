Anche in questa stagione di grandi novità dentro e fuori dal campo, il marchio LeoVegas.News e FC Internazionale continueranno il loro percorso insieme. Perché le attività di marketing e le partnership sono importanti quanto quelle legate al calciomercato per la salute di un club. Di questo e altro abbiamo parlato con Adele Incerti, Marketing Manager di LeoVegas Group.

Innanzitutto, può spiegare nei dettagli in cosa consiste l'accordo di sponsorizzazione tra LeoVegas.News e Inter per chi ancora ne fosse all'oscuro?

"In qualità di Official Training Kit Front Partner siamo presenti su tutte le divise di allenamento dei nerazzurri, maschile e femminile, e sul kit pre-gara indossato dai calciatori nel riscaldamento di tutte le competizioni. Inoltre, il logo di LeoVegas.News è visibile a bordo campo sia nello stadio San Siro che nel Suning Training Centre di Appiano Gentile. Ma non solo, come sito di infotainment durante la stagione realizzeremo contenuti insieme ai calciatori del Club, per raccontare alcuni retroscena e curiosità sul mondo nerazzurro e sui suoi campioni. Il nostro desiderio è raccontare il calcio da diversi punti di vista, con ironia e con competenza, creando contenuti dedicati ai tifosi e veicolando le notizie e le informazioni in modo distintivo".



Perché legare il nome del proprio brand a quello di FC Internazionale? Dove nasce l'idea?

"FC Internazionale Milano è un club italiano storico a livello nazionale e internazionale che raccoglie tifosi in tutte le latitudini del mondo. Questo è il punto di partenza: legare il nostro brand a una società così importante, con una community così grande, è un onore per noi. I tifosi sono il vero motore del calcio, con la loro passione e il loro coinvolgimento sono sempre vicini ai propri idoli. La partnership è frutto di un attento studio e di un'analisi approfondita che ci ha portato a individuare nella squadra nerazzurra il partner ideale per il nostro brand. Gli ultimi dati riportano ben 55 milioni di tifosi in tutto il mondo, che posizionano l’Inter nella Top10 delle squadre più seguite a livello globale".

Il coinvolgimento dei tifosi è alla base della strategia di comunicazione dell'Inter ormai da anni, quali sono le attività previste in collaborazione con LeoVegas.News?

"Continueremo a lavorare sulla scia di quanto fatto negli ultimi anni, con maggiore energia e determinazione, puntando sempre sulla forza dei contenuti. Tramite il nostro infotainment magazine svilupperemo un progetto editoriale basato su un mix di informazione giornalistica e di intrattenimento sportivo che porterà la community nerazzurra sempre più vicina ai campioni dell’Inter. Al centro di tutto ci sarà il nostro magazine online: interviste, contenuti esclusivi sulla squadra, curiosità più interessanti e attività studiate ad hoc per i tifosi. Passione, sentimento e amore sono i valori che accompagnano il nostro lavoro e non vediamo l’ora di iniziare la nuova stagione".

Quali sono le altre iniziative previste dall'attuale collaborazione con l'Inter? I giocatori verranno coinvolti nel corso della stagione?

"Oltre ai tifosi, i giocatori saranno i grandi protagonisti di questa partnership e cercheremo di coinvolgerli ogni volta che ne avremo l’occasione. Sul nostro sito online ci saranno contenuti speciali dedicati ai calciatori dell’Inter, dove i fan potranno scoprire le news più importanti e le curiosità legate ai loro beniamini e al mondo nerazzurro. Ci piace pensare che così facendo si riesca a cogliere il lato umano e personale che si nasconde dietro le vesti di un atleta professionista che, come tutti noi, ha passioni, interessi e desideri. Il nostro compito è quindi cercare di fare breccia nel muro che divide i tifosi dagli sportivi, consentendo la condivisione di momenti".



È ipotizzabile che LeoVegas.News possa candidarsi a un ruolo di Main Sponsor dalla prossima stagione qualora si creassero le condizioni?

"Oggi siamo legati all'Inter con una partnership solida, siamo sicuri di poter vivere un'emozionante esperienza alla scoperta del club nerazzurro. Il nostro progetto sarà ricco di attivazioni straordinarie dedicate alla community dell'Inter. Per ora siamo focalizzati su questo, abbiamo tante attività da realizzare e vogliamo farle al meglio per tutti i tifosi interisti".

