Appare molto complicato, se non improbabile, il riscatto da parte dello Standard Liegi di Zinho Vanheusden. Secondo quanto constatato da FcInterNews.it infatti il club belga, che per assicurarsi in via definitivo le prestazioni del difensore dovrebbe sborsare 7 milioni di euro come da accordi, non ha sostanzialmente a disposizione tale budget per un calciatore sicuramente fondamentale nel proprio scacchiere, ma che troppo spesso ha sofferto problemi fisici (a proposito, proprio questa settimana il ragazzo tornerà a correre dopo essere stato fermo a causa di una fastidiosa ernia).

Zinho rientrerà con tutta probabilità a Milano, ma sarà solo di passaggio, dato che l’obiettivo del calciatore classe '99 è giocare, mettere insieme minuti e migliorare, sperando sempre di non avere altri stop che ne vadano a pregiudicare la crescita. Vanheusden potrebbe quindi essere nuovamente girato in prestito, eventualmente anche in Italia visto che anni fa al Genoa aveva fatto molto bene, per provare a sfondare una volta per tutte. Chiaramente, qualora dovesse però pervenire un’offerta di acquisto finale ritenuta congrua in Viale della Liberazione le strade del giovane belga e dell’Inter si andrebbero a separare definitivamente.

