Le notizie che giungono da oltre Manica non sono rassicuranti ma quanto meno tengono viva la speranza dei tifosi interisti di non veder partire Alessandro Bastoni in estate. Il giovane centrale non vorrebbe lasciare l'Inter, dopo tutto a Milano sta bene, è nella squadra del suo cuore e guadagna bene. Insomma, al di là di uno stipendio superiore non sussistono ragioni irrinunciabili per trasferirsi altrove, a maggior ragione all'estero. Sicuramente Antonio Conte , oltre a quello di Ivan Perisic , ha fatto il suo nome per la campagna di rafforzamento estiva del Tottenham e Fabio Paratici ha già mandato dei segnali inconfondibili.

Non solo: ci sarebbe un'altra big inglese fortemente interessata a Bastoni, ma in Viale della Liberazione mantengono il massimo riserbo in merito. Potrebbe trattarsi di una delle due società di Manchester, alternativa sarebbe il Chelsea che deve rifare quasi da zero la difesa ma ad oggi non ha ancora un management che si occupa di mercato. Insomma, di certo c'è l'approccio del Tottenham, così come la scarsa voglia del difensore di Casalmaggiore di lasciare l'Inter. Quanto basta per non dare per scontato nulla e attendere l'evoluzione delle dinamiche del mercato, senza dimenticare le necessità finanziarie del club nerazzurro.

