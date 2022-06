Lorenzo Gavioli, ma non solo. Anche una chiacchierata su alcuni interessanti prospetti della Primavera nerazzurra appena diventata campioni d’Italia, oltre a quelli che già quest’anno si sono fatti le ossa lontana da Milano e che quindi hanno già iniziato il proprio percorso tra i professionisti. Questa mattina nella sede dell’Inter è andato in scena un incontro con la dirigenza del Renate (dove l’ex Reggina ha disputato la seconda parte della stagione) avente per oggetto pure il destino di altri giovani nerazzurri che nella prossima annata potrebbero vestire gli stessi colori, ma in Lega Pro con la squadra brianzola, del club vice campione d’Italia.