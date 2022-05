E al momento quindi il palesato scambio con el Tucu, che in nerazzurro non ha finora entusiasmato, non è preso in considerazione pur essendo l'attaccante un profilo gradito a Madrid. Il parco offensivo dei Colchoneros resta infatti piuttosto affollato, con Joao Felix, Matheus Cunha, Angel Correa, la possibile conferma di Antoine Griezmann e Luis Suarez, per il quale la dirigenza spagnola sta ancora facendo valutazioni in ottica rinnovo. Motivo ulteriore per cui non sarebbe proficuo al momento per l’Atletico perdere un centrocampista e inserire un’altra punta nella propria rosa.

Tra l'altro, anche sponda Correa non arrivano conferme circa l'eventualità di una trattativa con i rojoblancos, a conferma del fatto che al momento questo scambio altro non è che una suggestione di mercato.