Seguito. Corteggiato. Lasciato andare a causa del prezzo del cartellino, ma mai dimenticato. Che R odrigo De Paul piacesse da anni all’Inter lo sanno anche i muri. Ma che il calciatore argentino sia ancora sul taccuino dei nerazzurri – secondo quanto appurato da FcInterNews - è una notizia relativamente recente. La dirigenza dei campioni d’Italia infatti, consapevole che il calciatore non fosse un titolare inamovibile dei Colchoneros , ma anzi, non si trovasse così a suo agio negli schemi di Diego Simeone , già a gennaio aveva provato un timido approccio per capire la fattibilità di un'operazione stroncata sul nascere. Troppo esoso l’esborso economico dell’Atletico Madrid della scorsa estate (circa 35 milioni di euro, bonus compresi) con la società della Capitale spagnola che chiaramente non voleva perdere un euro dal suo investimento.

Intanto De Paul ha guadagnato sicuramente minutaggio, ma la scintilla tra lui e il Cholo non sembra essere mai del tutto scoccata. Ecco perché, qualora nel prossimo mercato estivo l’ex Udinese dovesse finire sul mercato (magari proprio per una specifica richiesta del calciatore) l’Inter tornerebbe di nuovo alla carica per capire i margini di una trattativa comunque potenzialmente assai complessa. Attenzione: ad oggi non esiste nulla a parte il gradimento dell'Inter nei confronti del centrocampista ex Udinese e un suo trasferimento a Milano è uno scenario parecchio remoto. Ma se il giocatore argentino dovesse diventare un esubero del suo attuale club e si creassero condizioni particolarmente favorevoli (tipo un prestito con diritto di riscatto o magari un’operazione alla Sime Vrsaljko), l’Inter potrebbe provare a cogliere l’opportunità. Senza dimenticare comunque le esigenze di bilancio a cui non potrà sottrarsi.