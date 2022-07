Lorenzo Pirola alla Salernitana. Dopo le titubanze dei giorni scorsi, il difensore dell'Inter ha accettato di trasferirsi in Campania: si tratta di un prestito a circa 1 milione di euro con opzione di riscatto a 4 milioni che diventa obbligatorio in caso di salvezza della Salernitana e di almeno 20 presenze del calciatore. L'Inter, al contempo, si è tenuta la clausola di riacquisto a 12 milioni di euro dal 2024. Per Pirola contratto di quattro anni più l'opzione per un quinto. Il centrale classe 2002 è stato così accontentato e ha sciolto le riserve, dopo l'inserimento della clausola salvezza che gli permetterà di non essere riscattato qualora malauguratamente i campani retrocedessero al termine del prossimo campionato. Prossimo step le visite mediche, in programma sabato mattina nella sua nuova città.