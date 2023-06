Non è ancora noto il nome del successore di Fabio Grosso sulla panchina del neopromosso Frosinone, ma intanto la società ciociara inizia a muoversi sul mercato. E stasera una delle prime mosse sarà esercitare il diritto di riscatto per Samuele Mulattieri, attaccante classe 2000 ancora di proprietà dell'Inter, protagonista della cavalcata verso la Serie A dei gialloblu con 12 reti e 4 assist in 30 partite.

Il Frosinone verserà, come da accordi, 4,5 milioni nelle casse dell'Inter pur sapendo che a questa azione corrisponderà, come sostiene Isaac Newton, un'azione uguale e contraria: i nerazzurri infatti il 18 giugno eserciteranno a loro volta il contro riscatto pagando 5,5 milioni di euro e riprendendosi Mulattieri. Il quale, comunque, è destinato a fare le valigie nuovamente.

In Viale della Liberazione infatti non pensano di trattenere la punta spezzina nella rosa di Simone Inzaghi, ma viste le numerose richieste provenienti dalla Serie A è probabile che possa essere ceduto in via definitiva a un valore ben più alto rispetto al costo del controriscatto, magari come contropartita per altre operazioni in entrata. Nello specifico, si sono già fatti avanti Atalanta, Hellas Verona e Sassuolo.