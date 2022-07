Manca solo la firma per l’ufficialità del passaggio di Samuele Mulattieri al Frosinone. Secondo quanto appurato in esclusiva da FcInterNews il giovane attaccante, che l’anno scorso ha militato nel Crotone, si trasferirà a strettissimo giro al club ciociaro con la formula del prestito con diritto di riscatto e il contro riscatto in favore dell’Inter. La punta spezzina, che in queste settimane aveva iniziato il ritiro con l’Inter di Inzaghi, era sul taccuino pure dalla Reggina. Nei prossimi giorni inizierà quindi la nuova avventura agli ordini di Grosso.