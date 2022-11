Nonostante il Presidente del Defensor Sporting, Alberto Ward, abbia praticamente annunciato il passaggio di Alan Matturro al Genoa, l’affare in realtà non è ancora stato concluso. In queste settimane infatti il rappresentante del calciatore, oltre a informare la dirigenza della Violeta dell’interesse dell’Inter per il giovane difensore, si è spinto oltre, facendo le veci del Grifone e 'promettendo' quell’offerta da 3 milioni, più uno di bonus, più la percentuale del 20% sulla futura rivendita del ragazzo, necessaria per concludere il trasferimento dell’atleta in Liguria.