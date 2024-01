Dopo tanta attesa domani Stefano Sensi sarà ufficialmente un giocatore del Leicester. Il centrocampista nerazzurro è infatti atteso nella giornata di martedì in Inghilterra per le visite mediche e la firma del nuovo contratto, con l'Inter che otterrà 2 milioni più bonus da questa transazione. Il centrocampista poteva essere delle Foxes già venerdì (volo già prenotato), ma all'improvviso in mattinata è saltata la cessione di Dennis Praet che avrebbe dovuto fargli posto in rosa, risolvendo un problema delle liste. Per questa ragione il centrocampista di Urbino è partito con la squadra alla volta di Firenze, anche solo come spettatore a disposizione in caso di estrema necessità in mediana.

Oggi il Leicester, salvo sorprese, dovrebbe realizzare un'uscita e se non fosse Praet potrebbe essere il difensore Harry Souttar, quanto basta per poter accogliere Sensi già domani e mettere fine a questa lunga trattativa di mercato, per la gioia di tutte le parti in causa.

