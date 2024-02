Domenica di riposo - secondo quanto appurato da FcInterNews - per i calciatori dell’Inter. Simone Inzaghi, come già successo la scorsa settimana dopo il successo sulla Juventus, ha infatti concesso una giornata libera ai propri ragazzi. La ripresa è fissata per domani, all’ora di pranzo. Capitolo Francesco Acerbi (uscito dal campo per un indurimento al polpaccio destro): domani verrà visitato e poi si valuterà il da farsi.

