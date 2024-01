Dopo l'allenamento di questa mattina, la squadra è in attesa della partenza verso Firenze, trasferta per la quale Simone Inzaghi deve ancora sciogliere qualche dubbio sull'undici da schierare titolare. Durante la sessione odierna, il piacentino ha lavorato con tutta la squadra al completo, eccezion fatta per Cuadrado e Barella. Il primo ancora alle prese con il suo personale lavoro di recupero post-intervento; il secondo invece, squalificato quindi impossibilitato a disputare la gara di domani, ha proseguito con il lavoro ad hoc studiato dallo staff tecnico in vista della Juventus.

