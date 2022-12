Le strategie dell'Inter per la difesa della prossima stagione ruotano ovviamente intorno a Milan Skriniar. Se come in Viale della Liberazione e come tutti i tifosi auspicano lo slovacco accetterà l'offerta per il rinnovo con i nerazzurri, il perno rimarrà al suo posto e tutto sarà in discesa per gli uomini di mercato delle Beneamata. In alternativa, bisognerà tuffarsi alla ricerca di un profilo di valore. In bilico anche Stefan de Vrij, che però pare propenso a rimanere a Milano così come Francesco Acerbi che, a Claudio Lotito piacendo, dovrebbe essere confermato. Se però uno dei due il 1° luglio non fosse più un giocatore dell'Inter, allora sarebbe necessario trovare un altro difensore.