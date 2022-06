Tempo di annunci ufficiali in casa Inter, con Samir Handanovic tra i primi protagonisti. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, infatti, in settimana è atteso l'annuncio del rinnovo di contratto del capitano dell'Inter, in scadenza il 30 giugno. Si tratterà di un prolungamento annuale con opzione unilaterale in favore del club nerazzurro.

