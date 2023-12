L'Inter ha scelto da tempo di investire su Tiago Djalò, jolly difensivo in forza al Lilla destinato a lasciare il suo attuale club alla scadenza del suo contratto, giugno 2024. Il giocatore di Amadora era stato individuato dalla dirigenza nerazzurra come possibile nuovo innesto già nei mesi scorsi, prima che un grave infortunio al ginocchio lo bloccasse lo scorso marzo e gli impedisse tutt'oggi di tornare in campo. Il recupero però è ormai definito e manca poco prima di rivederlo in campo, ma non è detto che ciò accada ancora nella Ligue 1.

Consapevole del fatto che perderà il portoghese a zero, il club francese vorrebbe venderlo già a gennaio per remunerare dalla sua cessione, pur sapendo che difficilmente incasserebbe una cifra importante. Gli estimatori non mancano sicuramente, ma ad oggi la società che si è mossa con concretezza e con i tempi giusti è proprio l'Inter, che ha messo sul piatto un contratto pluriennale da 2,5 milioni a stagione. E l'intenzione rimane sempre la stessa: portarlo a Milano il prossimo luglio, versando solo le solite commissioni all'entourage.

Cosa potrebbe cambiare le carte in tavola? Se nel frattempo il Lilla trovasse un accordo per cedere Tiago Djalò a gennaio a un altro club, ecco che i nerazzurri dovrebbero cambiare strategia per non perderlo, approfittando del vantaggio guadagnato nei confronti del difensore 23enne e trovando inevitabilmente un'intesa con i francesi per un trasferimento nel corso della finestra invernale di mercato. Una mossa che non è però nei piani della dirigenza dell'Inter, che oggi, con i rientri ormai prossimi di Benjamin Pavard e Stefan de Vrij e la crescita intravista in Yann Bisseck, non ha bisogno di un nuovo centrale in rosa. E se la società decidesse di muoversi per l'immediato, lo farebbe al massimo per un attaccante.

Per questo permane la fretta di chiudere già a gennaio l'accordo con il classe 2000 transitato dalle giovanili del Milan ma in vista della prossima stagione. Fretta giustificata dal timore che nel frattempo il Paris Saint-Germain, che lo tiene d'occhio da tempo, possa avanzare un'offerta economicamente superiore e impareggiabile.

