C'è anche il nome di Robin Gosens tra i giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa finestra di mercato. Il club vice campione d’Europa - secondo quanto appreso da FcInterNews.it - lascerebbe infatti partire l’ex Atalanta qualora arrivasse un’offerta da almeno 15 milioni di euro (che poi la richiesta iniziale possa essere maggiore, questo è un altro discorso).

Per il tedesco, oltre al già noto interesse da parte di Union Berlino, Bournemouth e Wolfsburg, è emerso anche quello di un altro club di Premier League, il Nottingham Forest. Dal canto suo il calciatore, che a Milano sta comunque bene, non ha preferenze su una possibile nuova meta, ma vaglierebbe la destinazione in base al miglior progetto sportivo (e presumibilmente anche economico). Carlos Augusto, esterno sinistro del Monza, resta in pole position per l’eventuale sostituzione del teutonico.