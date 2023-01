Sembrava tutto fatto, a Terni stava già montando l'entusiasmo. Ma proprio sul più bello rischia di saltare l'arrivo in prestito di Sebastiano Esposito dall'Inter. Problematiche societarie della Ternana infatti stanno bloccando il mercato del club umbro e hanno inevitabilmente messo in stand-by la trattativa con l'attaccante di Castellammare di Stabia. Uno stallo di cui potrebbe approfittare l'Empoli, reduce dal clamoroso successo al Meazza. Se i toscani riuscissero a muovere Marko Pjaca, allora farebbero un tentativo per Seba, un vecchio pallino, noto anche all'allenatore Paolo Zanetti che lo ha avuto a Venezia per qualche mese. Tutto però ruota intorno a quanto accadrà a Terni.