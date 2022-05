Nelle ultime ore è riemersa con una certa forza la notizia dell'accordo tra l'Inter e Paulo Dybala per un trasferimento a parametro zero a fine stagione. Una voce nell'aria ormai da tempo, anche perché lo scenario era fluido ( LEGGI QUI ). In realtà, dopo Udinese-Inter non c'è stato alcun incontro o contatto determinante tra la dirigenza nerazzurra e l'agente dell'argentino Jorge Antun , per un motivo molto semplice: con la finale di Coppa Italia Frecciarossa in programma l'11 maggio proprio tra Inter e Juventus, vista la posta in palio e per una questione di correttezza le parti hanno evitato consapevolmente di parlarne prima. Ergo , tutto è rimandato dopo la finale dell'Olimpico in cui Dybala stesso sarà uno dei protagonisti e avrà i soliti riflettori puntati addosso.

Sul fronte intesa, i 6 milioni per 4 anni ipotizzati non corrispondono ai desiderata della Joya, che vorrebbe qualcosa di più per firmare il nuovo contratto. L'accordo potrebbe essere raggiunto più ragionevolmente sulla base di un triennale da 7 milioni a stagione, con opzione per il quarto anno. Opzione, come in altri casi già visti in Viale della Liberazione, in mano al club e non al giocatore. Confermata comunque la volontà di Dybala di aspettare le mosse dell'Inter (che dovrà pure fargli spazio salariale), la sua prima scelta dopo aver messo in stand-by l'approccio dell'Atletico Madrid e non essersi entusiasmato di fronte alle proposte inglesi arrivate tramite un intermediario. Beppe Marotta continua dunque a lavorare sull'arrivo a Milano del suo pupillo e proprio nella metropoli meneghina, per un evento di beneficenza, Dybala sarà il prossimo 23 maggio. La più classica delle occasioni per unire l'utile al dilettevole.

