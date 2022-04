Ha fatto non poco rumore la notizia lanciata ieri dal Corriere dello Sport circa un possibile discorso aperto tra il Milan e Paulo Dybala e l'ipotesi di contratto annuale proposto all'argentino dall'Inter per rilanciare la sua carriera. Secondo quanto appurato, però, né la prima né la seconda indiscrezioni le trovano conferma. Innanzitutto, sponda rossonera non c'è interesse in un'operazione così onerosa a livello di stipendio, non rientra nei parametri autoimposti e la dirigenza sta lavorando ad altre soluzioni. In secondo luogo, nei discorsi tra Jorge Antun, agente di Dybala, e Beppe Marotta non si è ancora arrivati a parlare di cifre e durata del contratto, ma a prescindere non avrebbe senso proporre un annuale alla Joya: se disputasse una grande stagione in nerazzurro, l'Inter lo perderebbe a zero nel giugno 2023: una follia strategica.