Più di un summit, meglio definirla una chiacchierata. Come previsto oggi la dirigenza dell'Inter sarà al Suning Training Centre per incontrare Simone Inzaghi e analizzare insieme a lui il momento non facile per la squadra, settima in classifica con appena 12 punti in 7 giornate. Non ci saranno discorsi sul futuro dell'allenatore, che non rischia nulla, ma una sorta di brain storming per trovare soluzioni a questa situazione inattesa e ripartire di slancio dopo la sosta. Tra gli argomenti sul tavolo del management ci sarà la richiesta di un maggiore coinvolgimento di Kristjan Asllani e Raoul Bellanova , due giovani su cui la società ha fatto un investimento la scorsa estate.

Per quanto concerne l'esterno, il fatto di essere entrato bene in partita contro il Torino depone a suo favore mentre per il centrocampista albanese, che dovrebbe sostituire Marcelo Brozovic alla ripresa contro la Roma, verrà suggerito anche un impiego da secondo playmaker in aiuto del croato, a maggior ragione oggi che Hakan Calhanoglu sta smaltendo un problema muscolare. Praticamente la stessa scelta fatta da Antonio Conte quando abbassò Christian Eriksen e giocò con il doppio play. Altro argomento di discussione sarà la preparazione atletica, che ad oggi ha mostrato delle lacune. I numeri dicono che i giocatori in campo corrono più degli avversari, ma manca la continuità nei 90 minuti. È successo contro il Milan e soprattutto a Udine, dove a un certo punto la squadra non ne aveva più.

Una questione molto delicata considerando anche la sosta per il Mondiale che rende molto particolare questo campionato. Cercare di capire il perché la squadra sia partita così piano da questo punto di vista sarà fondamentale per il prosieguo della stagione. Nessuna reprimenda, nessun monito, nessun ultimatum. La dirigenza nerazzurra non mette in discussione Inzaghi. Anzi, prova a supportarlo in una fase complicata mostrando vicinanza e cercando di trovare insieme soluzioni.