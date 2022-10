Buone notizie per Dalbert Henrique. L’iter per il recupero del calciatore, ancora di proprietà dell’Inter e ai box dopo la rottura del legamento crociato anteriore, prosegue per il verso giusto, tanto che il ragazzo di Barra Mansa – secondo quanto appurato da FcInterNews - dovrebbe poter tornare a lavorare in campo già nel mese di novembre. Inizialmente i tempi previsti erano più lunghi, tanto che si parlava di un pieno recupero per fine anno, inizio 2023. In questo caso però, ovviamente senza rischiare nulla, l’esterno brasiliano dovrebbe tornare abile e arruolabile in anticipo.