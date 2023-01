Nonostante le voci degli ultimi giorni, nate quasi per soffiare su un fuoco di disagio nel tifo interista, al momento c'è alcun club concretamente interessato a Joaquin Correa. Il quale contro il Parma in Coppa Italia ha sprecato un'altra occasione per legittimare l'investimento nerazzurro di un anno e mezzo fa. L'argento, che non gode neanche di buona sorte (si pensi all'esclusione last minute dal Mondiale per un problema fisico), sta facendo enorme fatica a dimostrare le sue qualità ed è più che naturale che la dirigenza lo tenga sotto esame per il futuro. Ma in merito ai rumors su Valencia e Marsiglia a lui interessati non sussistono riscontri.