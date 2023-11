Non dovrebbe cambiare il futuro prossimo di Gabriel Brazao: ad oggi, infatti, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, il destino del portiere brasiliano sarà ancora legato alla Ternana, squadra di Serie B, dove l’estremo difensore è in prestito dall’Inter dallo scorso 4 agosto. Il condizionale, quando si parla di mercato, è d’obbligo. Vero è, comunque, che fino ad oggi l’ex portiere di Parma, Albacete, Oviedo, Cruzeiro e Spal in Umbria ha collezionato solo panchine, dietro il titolare Iannarilli, ma è vero anche che la stagione è lunga e Brazao avrà le sue chance e le sue opportunità, è solo una questione di tempo.

Per il futuro, poi, secondo quanto raccolto, è ancora molto presto: a fine stagione si deciderà, di comune accordo con l’Inter, tenendo presente che l’attuale contratto scadrà nel giugno del 2025. Il tempo dei bilanci è ancora molto lontano.