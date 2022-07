Ottima stagione nelle fila dell’Inter Under 17 per Thomas Berenbruch, centrocampista centrale, classe 2005, arrivato a Milano nel febbraio del 2020, proveniente dal prolifico settore giovanile del Renate. Un anno di anticamera e poi lo sbarco in Under 17: 23 presenze totali (di cui una in Under 18), 7 gol, 4 assist per totali 1628 minuti giocati nel corso di questa stagione. Ed ora, cosa succederà? Secondo quanto risulta ad FcInterNews.it, per il giovane calciatore il progetto, al momento, è quello di far parte dell’Inter Under 18 nel corso della stagione 2022-23.