Che l’Inter sia interessata a Bento Matheus Krepski, portiere dell’Athletico Paranaense, è cosa nota da tempo. Ma da qui a sostenere che nella prossima stagione arrivi a Milano e sarà lui il dodicesimo dei nerazzurri (con Yann Sommer ancora titolare ed Emil Audero di ritorno alla Sampdoria) non è così scontato. Non può esserlo. Innanzitutto Alexandre Mattos, uno degli interlocutori della trattativa (RILEGGI QUI) non è più il direttore sportivo del club, poiché recentemente ha assunto un incarico similare in un’altra società, al Vasco da Gama. Ergo, adesso i nerazzurri dovranno interfacciarsi principalmente con Mario Celso Petraglia, presidente dell’Athletico Paranaense che in Patria definiscono molto più che un osso duro. Se infatti il prezzo stabilito per cedere l’estremo difensore è di 15 milioni di euro, l’affare non si farà per un centesimo meno, almeno così assicurano le fonti locali.

Che Bento sogni di approdare a Milano è intenzione pubblica, dato che lo stesso calciatore aveva ammesso tale pensiero in tempi non sospetti (RILEGGI QUI). Ma questo comunque non vuol dire che se dovesse arrivare un altro top club pronto a chiudere il colpo lui si opponga all’eventuale trasferimento (basti pensare al precedente con Guglielmo Vicario). La scorsa estate infatti il Benfica – prima di prendere Anatolij Trubin – aveva offerto 5 milioni di euro ai brasiliani per il cartellino del giocatore. Offerta chiaramente rispedita al mittente, perché ritenuta troppo bassa, che dimostra però anche come l’Athletico Paranaense non svenda i suoi gioielli.

C’è pure un particolare, non di poco conto, che fa pensare però come tra qualche mese Bento possa effettivamente proseguire la propria carriera da un’altra parte nel mondo, visto che il suo attuale club ha già in casa il sostituto: si chiama Leo Linck, ha 22 anni, ed è visto come un potenziale prospetto dal futuro assicurato.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!