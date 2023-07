Alvaro Morata, Folarin Balogun, Mehdi Taremi oppure? L'Inter sfoglia la margherita e ragiona sul profilo ideale che possa prendere il posto di Romelu Lukaku nella propria rosa. Ogni valutazione sia tecnica sia finanziaria è in corso e la sensazione è che servirà ancora del tempo per arrivare a una soluzione, con possibili nuovi inserimenti a sorpresa nella lista dei papabili. Non a caso nelle ultime ore la Stellar Group ha proposto ai nerazzurri Gianluca Scamacca, che dopo una stagione agrodolce al West Ham vorrebbe tornare in Italia. Già valutato dalla Roma, che poi ha virato su Morata senza troppo successo.

Il classe '99 ex Sassuolo potrebbe anche muoversi momentaneamente in prestito nonostante i 40 milioni spesi dagli Hammers appena un anno fa, le condizioni sarebbero dunque favorevoli e sicuramente Davide Frattesi, molto amico di Scamacca, sponsorizzerebbe il suo arrivo. Ad oggi però la risposta nerazzurra non è stata particolarmente entusiasta, visto che la punta non è una prima scelta per il reparto offensivo. Poi, chiaramente, è impossibile sostenere che non possa scalare le gerarchie se i Piani A non venissero concretizzati.