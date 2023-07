Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista classe 2004, è arrivato a Milano nel gennaio di quest’anno per andare a rinforzare la Primavera nerazzurra. Per il nigeriano un’ottima seconda parte di stagione (culminata con la vittoria della Coppa Italia nel gruppo proima squadra), dove ha messo insieme 14 presenze e 3 assist in tutto. Legato all’Inter da un contratto che scadrà nel giugno del 2026, per lui il futuro, secondo quanto risulta a FcInterNews.it, al momento è stato già stabilito.

Il ragazzo andrà in ritiro con la prima squadra, per essere valutato da mister Simone Inzaghi e, in vista della prossima stagione, farà l'Under19 nerazzurra, per partecipare alla Youth League. Richieste di mercato ce ne sono state, ma al momento, secondo quanto raccolto, per l’Inter è incedibile: l’obiettivo, da questo punto di vista, è continuare il percorso di crescita intrapreso la scorsa stagione.