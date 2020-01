Ciclicamente tornano ad affacciarsi voci di mercato inerenti al futuro in nerazzurro di Diego Godin. Il capitano della nazionale uruguayana è felice all'Inter e non ha intenzione di cambiare maglia. Tantomeno a gennaio secondo quanto filtra dal suo Entourage. Eppure anche oggi si è parlato di una possibile partenza dell'ex Atletico Madrid. Precisamente verso la Turchia, destinazione Galatasaray. Su tutti i siti delle principali testate giornalistiche turche campeggiano articoli su questo possibile trasferimento di mercato. Inutile negare l'enfasi della notizia da parte dei media turchi, esaltati dal possibile arrivo di un campione del calibro di Godin. L'Inter, però, non ritiene sul mercato il proprio difensore, anzi a oggi non sono pervenute proposte in viale della Liberazione e neppure la dirigenza nerazzurra sta valutando la possibile partenza del calciatore. Tanto rumore per nulla...