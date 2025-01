Appuntamento importante oggi nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione. Alle 15 circa è atteso infatti l'agente Beppe Riso, ma non per parlare di Davide Frattesi come si potrebbe immaginare, né di Valentin Carboni come si è rumoreggiato nelle scorse ore. L'argomento principale è il rinnovo di Giacomo De Pieri, 18enne esterno offensivo dell'Inter U20 guidata da Andrea Zanchetta, che firmerà per il club nerazzurro fino al 2029.

Momento d'oro per il gioiello delle giovanili dell'Inter, punto fermo della squadra Primavera, che ieri sera ha esordito nel calcio professionistico, addirittura in Champions League, disputando una ventina di minuti e strappando applausi dal pubblico interista. Dopo il rinnovo l'intenzione è fargli completare questa stagione con la Primavera per poi valutare le richieste. Ad oggi non si pensa a inserirlo nella U23 in via di costruzione perché ci sono già 3-4 società di Serie B che si sono fatte avanti, in particolare Frosinone e Cremonese. Possibile per lui un percorso di crescita lontano da Milano, come già accaduto per esempio a Sebastiano e Pio Esposito.