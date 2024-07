Trequartista, ala destra, ala sinistra… In Under 18, ma anche a servizio di Cristian Chivu, (ormai ex) allenatore della Primavera, per ben otto volte. Giacomo De Pieri è il gioiellino di casa Inter che Ausilio e Baccin, ma anche e soprattutto Zanchetta non vogliono perdere. Al contrario, il classe 2006, fantasista di numero e di fatto, con l’annata da poco conclusa ha ipotecato una certezza: il suo futuro in nerazzurro, quantomeno il più immediato, poi chissà. Immaginare tra qualche anno una serie di pretendenti al suo cartellino non è difficile: 15 gol e 13 assist, una fascia da capitano che la dice lunga sulla sua maturità ma soprattutto piede e intelligenza calcistica che giocano un ruolo fondamentale nel peso specifico del giocatore.

Pericoloso davanti, fiuto della porta, bravo in corsa e ripartenza, a leggere e legare il gioco. Bravo nel dribbling, nelle accelerazioni, forte nel tiro da fuori, e anche nei passaggi filtranti, attento nelle ripartenze e duttile, non è un caso che nella stagione appena conclusa ha spesso cambiato lato d’azione. E non è neppure un caso che Cristian Chivu ha osato persino utilizzarlo in Youth League nel match (sfortunato per i nerazzurri) contro l’Olympiacos.

Arrivato in nerazzurro nel 2020 dalla Liventina negli anni fin qui trascorsi con la maglia del Biscione addosso ha mostrato carattere e qualità in crescendo che fanno di lui quel giocatore di quantità e qualità che in prospettiva fa luccicare gli occhi ai dirigenti di Viale della Liberazione. Esploso in Under 17 già lo scorso anno prima di conquistare l’Under 18 e allettato l’Under 19, la consacrazione è avvenuta anche dal punto di vista realizzativo in due stagioni che lo hanno visto indossare anche la maglia Azzurra. Con l’insediamento di Andrea Zanchetta sulla panchina della Primavera come successore di Chivu, tecnico che lo ha allenato nell’Under 18, lo step successivo nella carriera di De Pieri è il salto nella formazione Under 20, dove si candida a recitare un ruolo importante.

