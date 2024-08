Tra circa una ventina di minuti, come appurato da FcInterNews.it, finalmente, Tomas Palacios arriverà nella sede dell'Inter in Viale della Liberazione per firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri, un quinquennale da poco più di mezzo milione a stagione.

Oltre alla firma, il classe 2003 argentino si sottoporrà a tutte le attività media dedicate tradizionalmente ai nuovi arrivati. Successivamente arriverà l'annuncio ufficiale da parte del club.