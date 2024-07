Quindici milioni di euro. È questa la richiesta dell’Inter - secondo quanto appurato da FcInterNews - per il cartellino di Stefan de Vrij, su cui è vivo l’interesse di alcune squadre arabe, Al-Ittihad (futura destinazione di Stefano Pioli) su tutte.

Il club di Gedda sarebbe intanto pronto a offrire al difensore olandese un ricco, anzi, ricchissimo contratto, per convincerlo ad accettare l’eventuale proposta. Work in progress. L'eventuale cessione di De Vrij potrebbe permettere all'Inter di liberare spazio in rosa e di contendere Buongiorno sul mercato al Napoli di Conte. (QUI LA RICOSTRUZIONE).