Dopo la visita di questo pomeriggio di Beppe Riso in casa Inter, dove è arrivato poco dopo il direttore sportivo del Venezia, Antonelli per parlare di Gaetano Oristanio, il focus non è stato esclusivamente l'ex attaccante del Cagliari. Come dichiarato dallo stesso agente (LEGGI QUI), l'incontro tra il numero uno della GR Sport e i vertici del club Campione d'Italia è stato anche per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino, pallino di Marotta e Ausilio.

Il nome di Buongiorno sulla lista dei desideri di Simone Inzaghi non è nuovo, ma era certamente caduto nel dimenticatoio di Viale della Liberazione quando le richieste di Urbano Cairo non collimavano con la famosa sostenibilità di cui tante volte ha parlato il presidente nerazzurro. La richiesta eccessivamente alta del club granata aveva 'scoraggiato' gli interisti che, forti del gradimento della pista milanese da parte del giocatore, avevano chiesto tempo allo stesso Buongiorno. L'irruzione di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli, in pressing per il centrale del Toro, aveva allettato il classe 1999 che fino a qualche ora fa sembrava ad un passo dal club azzurro. L'infortunio di Tajon Buchanan però avrebbe cambiato le carte delle priorità dell'Inter, oggi in emergenza in difesa, dove non potrà più contare sull'apporto di Carlos Augusto all'occorrenza, 'relegato' a dover coprire la corsia sinistra. Ed è così che l'idea Buongiorno torna a farsi piede nelle menti dei dirigenti del The Corner.

Secondo quanto appurato da FcInterNews.it, nella giornata di oggi l'Inter ha chiesto più di una semplice informazione su Buongiorno che adesso si ritrova a dover scegliere tra attendere l'Inter e accettare l'offerta del Napoli. I nerazzurri dal canto loro avrebbero iniziato ad abbozzare una prima potenziale offerta da avanzare ai granata, proposta sulla falsariga di quella avanzata dai partenopei ovvero acquisto a titolo definitivo per 35 milioni + 5 di bonus e un contratto quinquennale al giocatore.

