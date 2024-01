Il calcio, così come il mondo, è cambiato rispetto a quando sono nato io. O a quando lo praticavo sognando di arrivare in Serie A. Dalla semplice regola del retropassaggio (una volta i portieri potevano bloccare con le mani la sfera anche se proveniva dai piedi del compagno di squadra, nel millennio scorso), all’introduzione del Var. Credo sia normale che tutto debba essere affinato, ma anche che certi concetti del passato siano ormai superati. Purtroppo – e qui faccio un discorso assolutamente generale – capisco anche la difficoltà degli arbitri a decifrare determinati episodi. I calciatori sanno perfettamente di essere inquadrati e che un’istantanea di un contatto col proprio avversario può trasmettere televisivamente anche una percezione non veritiera del dato contatto. Per questo si parla di intensità.

Dunque è sempre sbagliato prendere solo un’immagine come la realtà assoluta delle cose. Anche se chiaramente la ricerca della giustizia deve essere il motore trainante della tecnologia e ampliando il discorso, della vita di tutti noi, almeno in teoria. In Italia poi – diciamoci la verità – tutti noi sguazziamo nelle polemiche, me compreso, mica sono una verginella. A volte però uno si incazza perché capisce palesemente che la narrazione viene spinta dal tifo. E questo è inaccettabile se si vuole essere giornalisti di livello.

Questo è un sito tematico dell’Inter, ma io non ho assolutamente problemi a sottolineare come a mio parere Bastoni potesse essere punito per la spinta su Duda. Aggiungo però che contro il Verona ci sono stati più episodi dubbi. Ma il putiferio è scoppiato sostanzialmente perché i veneti non hanno trovato al 99’ il gol del 2-2, perché lo scoramento e la delusione per il mancato pareggio contro la capolista ha esacerbato ancor di più gli animi dei rivali dei nerazzurri. Però allora mi chiedo perché il gol Scudetto di Tonali contro la Lazio non fosse stato annullato e soprattutto perché nessuno ai tempi avesse detto A quando due stagioni fa il milanista spinse a due mani l’avversario segnando la rete più importante della storia recente dei rossoneri.

Il discorso poi può estendersi per mille episodi. Sostenere che Ranocchia non avesse commesso fallo su Belotti in quel famoso Torino-Inter sarebbe sbagliato, ma qui a FcInterNews venne immediatamente sottolineato come Guida avesse commesso un errore. Sarebbe bello avere dei confronti costruttivi anche sui social, con lo sfottò che ci sta sempre, l’insulto mai. Ma capisco anche che nella realtà di oggi – purtroppo – l’insulto di PippoPlutoPaperino344 possa far sfogare chi in realtà ha più di una frustrazione.