Partiamo con una notizia di servizio. La pronuncia di nome e cognome precisa del nuovo acquisto é: TEIGION BIUCHÉNAN (almeno così sostiene un madre lingua appassionato di calcio). Che poi venga chiamato così, Buchanan come si scrive o Tajon, poco importa. Per l’Inter saranno importanti le sue prestazioni, non altro.

Passiamo alle questioni di campo. L’Hellas Verona vive una particolare situazione societaria, sembra che alcuni dei migliori giocatori siano sul mercato (Hien è appena stata ceduto all’Atalanta) e i veneti hanno perso l’ultima gara di campionato. Tutti quindi porta a credere che il match di sabato abbia un esito scontato. Per questo i ragazzi di Inzaghi dovranno sfidare l’Hellas come se fosse il Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta. Si tratta insomma della solita partita trappola.

È ovvio che se tutto dovesse andare come previsto l’Inter sarà campione d’inverno. Ma guai a sottovalutare l’impegno della Befana. Altrimenti altro che calza con i doni, spetterebbe del carbone a Lautaro e soci.