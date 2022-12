Grinta, abnegazione, lotta, sudore, anima e corpo... Signori: Denzel Dumfries. Se il grande atteso in Qatar degli uomini di Simone Inzaghi sembrava essere Lautaro Martinez, fino a questo momento non in splendida forma e decisivo, lontano dunque dal Toro trascina-Argentina che aveva meritato più di un paio di standing ovation nella Coppa America 2021 durante la quale si è reso protagonista assoluto, a meritarsi gli applausi e gli encomi più scroscianti in questo Mondiale è fino a questo momento l'olandese. L'esterno ex PSV Eindhoven, dal quale lo ha prelevato l'Inter del post-scudetto e post abbandono di Conte, è spesso e volentieri passato sottotraccia e ben sotto le stime e al contrario si era aveva già prontamente affibbiato il bollino di flop nei primi mesi a Milano con tanto di proclami di futuro immediatamente delineato con tanto di destinazione lontana dal capoluogo lombardo. Ma il ventiseienne di Rotterdam, silenzioso e corrucciato come pochi, senza battere ciglio ha chinato il capo e macinato chilometri, atteso il suo momento, fino a prendersi la titolarità che, una volta arrivata, raramente è stata messa in discussione salvo per normale alternanza da turnover. Senza grandi e particolari messe in scena né spettacolarismi vari, l'esterno dell'Inter difficilmente lascia parlare male di sé e la sua presenza in campo risulta fondamentale. Due gol, tre assist e venti presenze: sempre in campo in campionato, una sola partita rimasto fuori dal rettangolo verde in Champions League, l'ultima contro il Bayern, match durante il quale il tecnico nerazzurro ha preferito lasciare riposare alcuni dei suoi giocatori più 'sfruttati' tra cui Denzel. Mille quattrocentoquarantadue i minuti accumulati in questa prima parte di stagione con la maglia della Beneamata, ai quali va aggiunto il minutaggio registrato a servizio della Nazionale oranje.

Proprio con l'Olanda, l'interista sembra aver piantato le tende e sin dal suo esordio con la Prima nazionale quella posizione a lui riservata difficilmente ha visto al suo posto un interprete differente. Giusto otto le assenze dell'ex PSV a fronte delle 49 gare giocate sin dal suo 'arrivo'. Una percentuale di presenze non indifferente che aumenta il suo peso specifico tenendo conto del coefficiente d'importanza del quale è stato investito già all'ultimo Europeo durante il quale l'ex ct De Boer non ha mai fatto a meno di lui schierandolo quattro volte su quattro titolare. Una sola uscita anzitempo per motivi tattici, due reti e un assist, un bilancio che ha perpetrato nelle uscite successive. Stessi numeri per le qualificazioni al Mondiale e in Qatar, dove fino a questo momento l'esterno di Inzaghi e di Van Gaal ha disputato trecentosessanta minuti più recuperi vari, mostrando una certa padronanza mista a selfconfidence che hanno giovato non poco ad un gruppo che ieri ha battuto per 3-1 gli Stati Uniti prendendosi di diritto l'accesso ai quarti di finale. Un ottavo di finale, quello giocato ieri dall'Olanda, che ha visto come protagonista assoluto proprio lo stesso Denzel Dumfries in questione che contro gli americani ha giocato una gara stoica attestata dai due assist vincenti serviti a Depay e Blind prima di suggellare il tutto con la rete personale con la quale cala il tris e chiude il match. Primo gol in Qatar memorabile per l'interista, che nel suo primo Mondiale si è guadagnato non solo un sentito bacio del ct in conferenza stampa, ma anche e soprattutto il primo riconoscimento da MVP del match. Una ciliegina sulla torta che rende al classe '96 un degno omaggio di un rendimento in crescendo dopo le prime due gare del girone contro Senegal ed Ecuador non brillantissime per lui come per il resto della squadra e che ha trovato consacrazione nella giornata di ieri contro gli sfortunati statunitensi.