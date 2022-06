Pianificare (v. tr). In una società di calcio, affannarsi a trovare il metodo migliore per raggiungere un risultato inaspettato e casuale.

Pausa Nazionali . Periodo di preghiera in cui gli allenatori si concentrano non più sul risultato ma sulla conta degli infortuni.

Parametro zero. Giocatore che ha scelto di farsi un nemico in più, il suo ex presidente.

Pace (s. f.). Negli affari internazionali, parentesi di reciproci inganni delle nazioni, fra due periodi di guerra. Nel calcio le iniziative per la pace prima di una partita fanno da preludio alle risse in campo.

Occasionale (agg.). Tifoso in date circostanze, o qualcosa che ci affligge con maggiore o minore frequenza. Per il Milan, Salvini.

Novembre (s. m.). Periodo dell'anno in cui gli esperti di calcio cominciano a emettere i primi verdetti sul campionato, smentendo i pronostici che avevano fatto ad agosto.

Nations League . Né il Mondiale né l'Europeo. È suddivisa in gironi e prevede la retrocessione in Leghe fino alla D, come se a qualcuno importasse qualcosa.

Maionese (s. f.) Salsa nata in Spagna, usata da Dumfries per condire la pasta con pesto e pollo.

LuLaDy (s. f.). Anagramma di DyLuLa. In alternativa, Lukaku-Lautaro-Dybala, da pronunciare in sequenza solo dopo aver preso fiato.

Quaresma (s. m.). L'inventore della Trivela, colpo magico d'esterno usato per prendere alla sprovvista le difese avversarie e soprattutto la propria squadra.

- R

Rissa (s. f.). Fenomeno sovente in una partita di calcio, in cui le due parti si riappacificano quando una delle due esclama: "Ci vediamo negli spogliatoi".

Ronaldo (s. m.). Il brasiliano o il portoghese, a seconda dei gusti.

- S

San Siro. Quartiere di Milano, noto per i due stadi che ospitano le partite di Inter e Milan, uno reale e l'altro immaginario.

Skriniar (s. m.). Difensore di caratura mondiale, pilastro dell'Inter e tra i più forti centrali degli ultimi vent'anni. Può giocare sia nella difesa a tre che in quella a quattro. Alla potenza fisica lega velocità, doti tecniche e leadership da futuro capitano. Sacrificabile.

Sostenibilità (s. f.). Uno dei 114 diktat di Suning, il più importante per Marotta.

- T

Tempo di gioco. Si perde o si guadagna. Einstein fu il primo a teorizzarlo ma, tutt'oggi, non ne esiste un'esatta misurazione. Per i telecronisti di calcio un tempo di gioco equivale a un secondo.

Tiki-taka. O guardiolismo, tattica nata in Spagna che, tramite una lunga serie di passaggi ravvicinati, ad altezza ridotta e svolti con estrema calma, mira a sfinire sia l'avversario che gli spettatori. In Italia ha dato il nome alla trasmissione in cui Auriemma viene interrotto e Cruciani dice le parolacce.

Toro (s. m.). Soprannome di Lautaro e del Torino Football Club. Le partite fra Inter e Torino sono un bel grattacapo per i titolisti.

Triplete (s. m.). Sogno, non ossessione. Si celebra il 22 maggio: in alcuni paesi, una statua di Mourinho è portata in processione ed è omaggiata con sciarpe nerazzurre e fiori.

- U

UEFA (s. f.). Per i tifosi del Marsiglia, MAFIA. La UEFA approva e fa rispettare il fair play finanziario in modo che le competizioni siano sempre regolari dal punto di vista sportivo, e ai club che contravvengono fa offerte che non si possono rifiutare.

Ultrà (s. m.). Poeta e cantore da stadio. Di solito una tribù di ultrà si divide in fazioni, ciascuna delle quali sottosta ai comandi di uno o più capi supremi. Gli ultrà decidono le bandiere, gli striscioni e vi suggeriscono le maglie che dovrete mettervi.

Usato sicuro. Giocatore d'esperienza che ha interrotto in maniera non troppo amichevole il rapporto con il precedente club. Spesso infatti l'usato sicuro corrisponde al parametro zero. Più usato che sicuro, nel nuovo club non offre garanzia di rendimento oltre la singola stagione.

- V

Vecino (s. m.). Famoso per i colpi di testa in cui la prende e la riprende. Mancherà soprattutto ad Adani.

- Z

Zlatan (s. m.). Fondatore dello zlatanismo, nonché unico adepto. Secondo Zlatan, chi va al Barça per vincere la Champions ha un posto assicurato in paradiso.