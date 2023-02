Parlare, anzi, criticare, col senno del poi è facilissimo. Figurarsi se giudicare è il tuo mestiere e non hai milioni di persone che opinano sulle tue scelte. In questa stagione però si è palesato in modo ancor più netto e chiaro l’importanza della competenza e della forza dei calciatori data dal verde, unico giudice supremo. Non insomma dal passato degli atleti o dal loro palmares. Attenzione: se hai vinto nelle annate precedenti significa che sicuramente hai delle qualità importanti, ma non hai comunque mai la garanzia che i trionfi possano ripetersi. I curricula contano, ma non sono tutto. Vale nello sport e nella vita. Ergo, spesso e volentieri è meglio puntare su sconosciuti dalle belle speranze, piuttosto che andare sul nome gradito alla piazza.

Kvaratskhelia è l’esempio migliore del concetto che voglio esprimere. Non ricordo, da quando sono nato, un calciatore non noto ai più, così decisivo al suo impatto nel campionato italiano. Il georgiano è un fenomeno, uno fortissimo. E resto perplesso che le top del mondo non abbiano fatto a gara per accaparrarselo. È talmente evidente quanto sia superiore alla media, che pure chi non è amante del calcio lo capisce. Un po’ come quando ammiri l’opera di un artista del quale non sai nulla, ma semplicemente percepisci un qualcosa, delle emozioni. O ascolti una canzone che ti fa venire i brividi. Non serve essere esperti per accogliere l’eccellenza.