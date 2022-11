Questa Inter fa incazzare. Perché è forte, ha giocatori di primo livello e il più delle volte domina sul piano del gioco l'avversario. Non si capisce dunque come mai siano già cinque le sconfitte sul groppone, perché fuori casa si incassino gol come se piovesse e perché quando si ha la possibilità di segnare più volte come a Torino contro la Juventus, non si sfrutti l'occasione che avrebbe permesso di vincere la sfida delle sfide. No, il derby d'Italia lo hanno vinto i bianconeri sfruttando la dura e immortale legge del calcio che recita: gol sbagliato, gol subito. Il 6-1 al Bologna fa bene al cuore, anche perché finalmente i ragazzi sono riusciti a rimontare uno svantaggio, ma aumenta i rimpianti per un campionato che la Beneamata aveva il dovere di provare vincere lottando fino alla fine, vista la beffa della scorsa stagione, anzi la superbeffa, visto che a Milano si è festeggiato lo stesso, ma sventolando altri colori.

Ora solo un visionario può credere in una rimonta scudetto, anche se dopo la trasferta di domani a Bergamo, ci si rivedrà tutti a gennaio 2023. Ma la classifica non si azzererà e il distacco dal miglior Napoli degli ultimi anni rimarrà importante, a prescindere dall'esito delle gare di domani. Quanto detto non equivale a un forzato pessimismo, bensì a un sano realismo che deve far capire alla squadra come non si debba dare per scontato nulla quando si scende in campo e che le partite vadano vinte con i fatti e non per grazia ricevuta. Specialmente in trasferta, dove il campo è lungo e largo come quello del Meazza e il sostegno del popolo nerazzurro comunque non manca mai. Domani al Gewiss Stadium di Bergamo, anzi all'Atalanta come dicono i tifosi orobici quando si recano nella loro tana, sarà il classico mezzogiorno di fuoco calcistico.

La Dea è reduce dall'inaspettata sconfitta di Lecce, dove l'ex Gasperini ha pensato bene di fare ampio turn over. Gli è andata male, ma sappiamo quanto il bravo tecnico dei bergamaschi tenga a battere quell'Inter che non ha creduto in lui quando ebbe la grande occasione della sua carriera. Ancora adesso Gasp non si capacita del fatto di essere stato esonerato dall'allora Presidente Moratti dopo poche gare, senza mai vincere, disputate con la difesa a 3 che undici anni fa in casa Inter suonava come una bestemmia. Nell'ultima gara dell'anno si preannuncia quindi una battaglia su un campo dove i nerazzurri di Milano non dovranno sbagliare praticamente nulla se vorranno ottenere un gran risultato, ossia la vittoria.