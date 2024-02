L'Inter Club Pupi Zanetti Malta è orgoglioso di accogliere a Malta Evaristo Beccalossi, che sarà sull'isola dal 16 al 18 febbraio. Per l'ex giocatore nerazzurro sarà anche l'occasione per promuovere la sua ultima biografia 'La Mia Vita da Numero 10'. Sabato 17 febbraio si terrà inoltre una cena in onore del Becca a Sliema, in uno dei migliori hotel di Malta. L'invito alla presenza da parte dell'IC Pupi Zanetti è rivolto non solo a tutti i soci ma anche ai numerosi tifosi dell'Inter presenti a Malta.