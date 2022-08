Presso il Barissimo di via Cassinelli è stato inaugurato un nuovo Inter Club in quel di Avezzano, località della Marsica in provincia de L'Aquila. La neonata associazione intende riunire con spirito goliardico tutti gli appassionati dei colori neroazzurri avezzanesi e marsicani. All'inaugurazione er presente il coordinatore regionale Inter Club d’ Abruzzo, Alfredo Nardeo, che si è complimentato per l’organizzazione del club marsicano e per il già notevole numero di iscritti alla neonata associazione. Presidente sarà l’Avvocato Antonio Carlini. L'amichevole di Pescara contro il Villarreal sarà l'occasione per il debutto ufficiale dello striscione del club.