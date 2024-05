In vista di Hellas Verona-Inter, ultimo appuntamento stagionale dei campioni d'Italia, la squadra di Simone Inzaghi si è ritrovata questa mattina al centro di allenamento di Appiano Gentile per la preparazione dell'ultimo atto della stagione. "I nerazzurri chiuderanno la Serie A 2023/24 sul campo dell'Hellas Verona" ricorda Inter.it -. Match in programma per domani, domenica 26 maggio alle ore 20:45. In vista della gara contro gli scaligeri, "l'Inter quest'oggi ha svolto una seduta mattutina agli ordini del tecnico Simone Inzaghi". Dopo la seduta, la squadra partirà per la città veneta.