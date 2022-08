L'Inter si avvicina alla gara con la Lazio, terza ufficiale del 2022-2023, con la rosa al completo, fatta eccezione per Henrikh Mkhitaryan che cercherà di risolvere il problema muscolare accusato negli scorsi giorni in tempo per il derby del prossimo 3 settembre. La squadra nerazzurra si è allenata stamattina, al centro sportivo di Appiano Gentile, agli ordini di Simone Inzaghi, che venerdì sera all'Olimpico vivrà sicuramente una serata particolare da grande ex biancoceleste. Lo riporta Sky Sport.