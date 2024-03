Dopo la vittoria di ieri pomeriggio ottenuta al Dall'Ara per 1-0 contro il Bologna, l'Inter è tornata immediatamente in campo: allenamento odierno al Suning Training Centre di Appiano Gentile, dove la squadra di Simone Inzaghi ha già azzerato il successo di ieri e il momentaneo +18 dalla Juve pensando già all'Atletico. I nerazzurri infatti hanno cominciato oggi la preparazione in vista della sfida in trasferta contro l'Atletico Madrid che si terrà mercoledì 13 marzo alle 21:00, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le foto della sessione odierna pubblicate dal club.