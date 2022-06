Pomeriggio all'insegna della solidarietà per Javier Zanetti e la moglie Paula, che nel tardo pomeriggio di oggi si sono collegati in diretta Instagram con i responsabili del progetto Inter Campus in Argentina per osservare il nuovo centro sportivo e toccare con mano l'entusiasmo dei bambini. Il responsabile ha spiegato i progetti, i progressi e i prossimi step previsti in Palestina, Israele, Congo e tanti altri paesi. Particolarmente toccante il saluto finale dei bambini impegnati nelle attività, apparsi sorpresi e felici nel vedere El Tractor collegato in videochat con loro.