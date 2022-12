La vicenda che vede coinvolti Wanda Nara e Mauro Icardi continua a regalare nuovi sviluppi. Nonostante la showgirl tramite i propri social abbia fatto sapere di non essere tornata insieme all'ex capitano dell'Inter, le voci sul ritorno di fiamma sono sempre più insistenti, al punto che si parla anche di una nuova gravidanza. Come riportato da Fanpage , queste notizie avrebbero fatto andare su tutte le furie il rapper L-Gante , indicato da molti come l'ultima fiamma della modella argentina.

Il cantante nei giorni scorsi si è presentato al cancello della villa della donna, dove si stava tenendo una festa. Non essendo in lista, non è stato fatto entrare e da lì ha perso la testa: calci al cancello, urla, insulti, tutti all'indirizzo di Wanda che, spaventata, sarebbe scappata uscendo dal garage e urtando anche un'auto per la fretta.